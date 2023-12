Controlli rafforzati a Udine in vista del Natale e di Capodanno

Controlli rafforzati a Udine in vista delle prossime festività.

Controlli rafforzati e più sicurezza in vista del Natale e del Capodanno a Udine. E’ questo il risultato del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi. Presenti il l Prefetto di Udine Domenico Lione, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni accompagnato dall’Assessore alla Salute ed Equità Sociale Stefano Gasparin e dall’Assessore a Partecipazione, Quartieri, Associazioni, Sicurezza partecipata, Benessere animale e Servizi cimiteriali Rosi Toffano, il Questore di Udine Alfredo D’Agostino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Orazio Ianniello e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Enrico Spanò.

L’incontro è stato convocato al fine di predisporre un dispositivo di prevenzione di sicurezza in occasione delle prossime Festività Natalizie e di fine anno. In tale sede è stata condivisa la necessità di organizzare visibili servizi coordinati di controllo straordinario del territorio, anche con l’ausilio dei Reparti di Prevenzione Crimine, allo scopo di mantenere alto il livello di sicurezza e contrastare la recrudescenza dei reati predatori.

Verranno, altresì, potenziati i servizi effettuati a piedi nella città di Udine e nei comuni della provincia, soprattutto zone a vocazione turistica e commerciale, in cui è prevista una maggiore concentrazione di persone. In particolare il Questore predisporrà in sede tecnica un dispositivo che consentirà di ottimizzare la presenza delle Forze dell’Ordine sulla base delle specifiche competenze e vocazioni.

Controlli sulle strade ma non solo.

Verranno, inoltre, intensificati i controlli nelle Stazioni Ferroviarie e nelle principali arterie stradali e autostradali, anche con previsione di controlli mirati allo scopo di tenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme della circolazione stradale e, a tal fine, è stata rilevata l’importanza di una sinergica collaborazione delle Polizie Locali e delle Forze dell’Ordine.

E’ stata condivisa l’intensificazione dei controlli per contrastare il tradizionale fenomeno della produzione e commercializzazione illegale di fuochi artificiali in vista dell’approssimarsi delle Festività di Capodanno. Il confronto è stato costruttivo e ha consentito anche di riscontrare l’efficacia delle misure adottate, che hanno avuto un buon impatto sulla percezione della sicurezza da parte della popolazione, condividendo l’opportunità di proseguire nell’effettuazione di tale servizio in modo visibile e coordinato.