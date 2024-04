Ritirata la patente a 4 persone durante i controlli a Udine.

Sono quattro gli automobilisti a cui è stata ritirata la patente nel fine settimana del 13 e 14 aprile: nessuno di questi, però, è neopatentato, segno che i più giovani sono i guidatori più rispettosi. E’ il risultato dei controlli stradali messi in campo dalla Polizia di Stato sulle strade udinesi per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di droga.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale con l’impiego di personale Sanitario della Questura, sono stati sottoposti a controllo 160 veicoli ed i relativi conducenti. Grazie alla presenza del laboratorio mobile della Polizia di Stato e del Medico Superiore della Questura di Udine e del suo staff è stato possibile sottoporre a screening preliminare per la ricerca di sostanze psico-attive, psicotrope o stupefacenti 10 conducenti tutti poi risultati negativi.

La Polizia di Stato ritiene fondamentale l’esecuzione di tali controlli in quanto, il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto essenziale della sicurezza stradale nella duplice direzione della cura della salute psicofisica dei conducenti e, dall’altro, della tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Il risultato dei controlli sono: 1 conducente positivo all’alcoltest con valori tra 0,51 e 0,80; 1 con valori tra 0,81 e 1,5 e due con valori superiori a 1,5 grammi di alcol per litro. Quattro le patenti ritirate e 40 i punti decurtati; sequestrati inoltre due veicoli. I controlli si innestano in una serie di iniziative che la Polizia di Stato metterà in campo durante i prossimi fine settimana primaverili per contrastare le condotte più pericolose che sono la causa di tanti incidenti stradali.

Da evidenziare che nessun conducente neopatentato è risultato positivo, a conferma ancora una volta che i giovani alla guida risultano i più disciplinati, ben sapendo che chi si pone alla guida non deve consumare alcolici o assumere sostanze, e che diversi utenti controllati hanno espresso vivo compiacimento agli operatori per l’attività svolta e per il controllo capillare in atto attraverso il dispositivo con più pattuglie.