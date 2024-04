Premiato il progetto degli studenti del Malignani di Cervignano.

Mpb, un innovativo dispositivo “fluttuante” di forma sferica, in grado di misurare in tempo reale l’irraggiamento solare, la qualità e la temperatura dell’acqua, con varie applicazioni, dalle piscine private ai grandi specchi d’acqua, è il prodotto con cui il Malignani di Cervignano ha vinto per il Fvg la competizione Impresa in Azione, promossa da Junior Achievement e, in regione, dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine.

I ragazzi dell’Istituto Malignani, con una presentazione in italiano e inglese, hanno illustrato l’idea vincitrice, prodotto della mini-impresa chiamata “Wair” e creata grazie anche all’aiuto delle docenti Paola Zanon e Nicoletta Melnic e del “dream coach” Simone Baldin dell’azienda Taghleef Industries di San Giorgio di Nogaro.

I complimenti al team vincitore sono arrivati dal segretario generale della Cciaa Maria Lucia Pilutti e dalla giuria, che ha valutato tutti i progetti d’impresa per poi andare a decretare il vincitore, e formata da Veronica Cervini, responsabile Innovazione e sviluppo sostenibile della Camera di Commercio, Luca Rossi, presidente del Comitato imprenditoria giovanile Cciaa, Luisella Bairo dell’Ufficio scolastico regionale e Stefano Lena di Schneider Electric.

“Mpb – hanno spiegato i ragazzi del Malignani – è stato pensato come uno strumento innovativo, semplice e alla portata di tutti che misura in tempo reale irraggiamento solare, qualità e temperatura dell’acqua. Ed è proprio qui che troviamo una delle innovazioni portate dalla Mpb: la possibilità di operare nell’interfaccia delle due matrici aria-acqua introduce infatti un’assoluta novità nel settore. Mpf è in grado di analizzare simultaneamente le radiazioni Uva e Uvb presenti in atmosfera, il pH e la temperatura dell’acqua”.

Finalisti assieme a loro, gli studenti dello Zanon, che hanno creato la mini-impresa SiSteam, per un prodotto che proprio sulle competenze Steam (ossia, in soldoni, quelle tecnico-scientifiche, importanti soprattutto in termini di parità di genere) hanno fondato azienda e prodotto. “Abbiamo realizzato dei Libri immersivi per bambini creativi – hanno spiegato i ragazzi –, con lo scopo di rendere le materie Steam più accessibili e coinvolgenti per i bambini, e in particolare per le bambine dai 5 ai 7 anni. I nostri libri stimolano la curiosità e l’entusiasmo delle giovani menti, avvicinandole al mondo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, dell’arte e della matematica, attraverso la narrazione della storia di alcune grandi eroine in questi campi, seguita da giochi stimolanti dai quali apprendere divertendosi”.

Attestati di partecipazione sono stati consegnati a tutti i partecipanti, che potranno ora candidarsi comunque alla competizione europea presentando tramite un video il loro progetto, il quale sarà poi votato dalla “giuria popolare” del web. I ragazzi vincitori del Malignani competeranno ora per la finale nazionale a Parma a fine maggio, in vista della finale europea in programma a Catania dal 2 al 4 luglio.

Le scuole partecipanti dal Friuli alla finale regionale di oggi sono state, oltre a Istituto Zanon di Udine (con più progetti) e Malignani di Cervignano: l’Iis Linussio di Codroipo (con più progetti), l’Isis Bachman di Tarvisio, l’Isis Mattei-Plotzner di Latisana.