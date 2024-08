Controlli a tappeto a Udine, nel mirino anche i locali della movida

Controlli da parte delle forze dell’ordine a Udine: 3 gli indagati in stato di libertà, nel mirino anche i locali della movida.

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine a Udine: ne hanno fatto parte donne e uomini della polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale di Udine. Sono state controllate complessivamente 117 persone, di cui 44 stranieri; sono stati indagati, in stato di libertà, 3 persone, di cui 2 stranieri.

In particolare si è trattato di un cittadino dell’Afghanistan del ‘95, per violazione del foglio di via da Udine; di un cittadino del Pakistan del ‘96 per violazione dell’ordine del Questore a non frequentare la zona di Borgo Stazione; di una cittadina italiana del 2003 per violazione dell’ordine del Questore a non frequentare la zona di Borgo Stazione e per oltraggio a pubblico ufficiale. In quest’ultimo caso è stata anche contestata la violazione dell’ordinanza del sindaco di Udine avendola sorpresa a consumare alcolici sulla pubblica via.

Veniva inoltre contestata la contravvenzionava a un cittadino afghano del 2002 con contestuale emissione dell’ordine di allontanamento dalla zona di Borgo Stazione. In via Leopardi, l’unità cinofila della Guardia di finanza rinveniva, a carico d’ignoti, 35 grammi di hashish, occultati nella siepe che costeggia la via.

Poco distante, l’unità cinofila della polizia locale rinveniva, sempre a carico d’ignoti, 42 grammi di hashish, sempre occultati nella siepe. La stessa unità cinofila rinveniva ulteriori 8 grammi di hashish occultati da ignoti nella siepe di via Dante. Nell’ambito dell’articolato dispositivo sono stati controllati anche 4 tra i principali locali della “movida” del centro storico udinese senza che ne siano emerse contestazioni o irregolarità.