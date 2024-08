A23 Udine Tarvisio, le chiusure programmate nei prossimi giorni

Chiusure dell’A23 Udine Tarvisio: quando e dove.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire diverse attività, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 agosto, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza: chiusura del tratto Carnia-Gemona Osoppo, verso Udine/A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica verso Udine, la SS13 Pontebbana e la SR49 in direzione Osoppo e rientrare, sulla A23, alla stazione di Gemona Osoppo; dalle 22 di mercoledì 7 alle 6 di giovedì 8 agosto, per lavori di riqualifica dello spartitraffico: chiusura del tratto Gemona Osoppo-Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la SR49, la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare, sulla A23, alla stazione di Carnia.