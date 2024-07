Nella mattinata di martedì 9 luglio la tragica scoperta in via Bariglaria a Udine

Macabra scoperta questa mattina, martedì 9 luglio, a Udine. Trovata senza vita l’anziana coppia che viveva in un’abitazione di via Bariglaria.

Si tratta di marito e moglie, rispettivamente classe 1947 e 1941. I due anziani erano morti da tempo e i loro corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Udine Est, allertati dai vicini di casa, che da tempo non avevano loro notizie.

In base ai primi esami affidati al medico legale, i due anziani coniugi sarebbero morti per cause naturali, probabilmente senza poter chiedere aiuto.