In migliaia al corteo pro Palestina: “Diamo un calcio all’apartheid. Fuori Israele dalla Fifa”

Migliaia di persone sfilano al corteo pro Palestina a Udine.

Sono stati in migliaia, questo pomeriggio, a sfilare al corteo pro Palestina organizzato dal Comitato per la Palestina di Udine, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Giovani palestinesi Fvg in occasione della partita Italia-Israele che stasera si gioca allo Stadio Friuli. All’iniziativa, che ha visto l’adesione di 89 gruppi, hanno partecipato tra le 1500 e le 2mila persone. Tra loro, anche alcuni rappresentanti politici: dai consiglieri regionali Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Serena Pellegrino (Avs), a quelli comunali Lorenzo Croattini (Lista De Toni), Anna Paola Peratoner (Pd) e Andrea di Lenardo (Avs).

Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, è stato aperto dallo striscione che recitava: “Diamo un calcio all’apartheid. Fuori Israele dalla Fifa” e un minuto di silenzio per le vittime della guerra. Tantissime le bandiere palestinesi e quelle della pace. La manifestazione è iniziata con l’inno nazionale palestinese, seguita da un intervento di Amer Hasan, rappresentante della Comunità palestinese del Friuli Venezia Giulia, che ha detto: “La pace verrà in Medio Oriente quando la vita di un bambino palestinese avrà lo stesso valore di quella di un bambino ebreo“.

Sotto un imponente apparato di sicurezza (un migliaio gli agenti delle forze dell’ordine in campo tra manifestazione e stadio Friuli), le persone hanno sfilato lungo via Aquileia, e verso il centro della città per approdare in piazza XX Settembre, al grido “Palestina libera”. Tra i diversi striscioni, “È in corso un genocidio, non sarà una partita a farcelo dimenticare” e “Un unico obiettivo, boicottare Israele”. Alcuni rappresentanti del Comitato pro Palestina hanno lamentato che “questa partita è una competizione internazionale che dà spazio a Israele per legittimarsi e nascondere i suoi crimini”.

I video del corteo: