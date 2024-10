Fermato per un controllo, in auto gli trovano giubbotti rubati e gli attrezzi del “reato”

Nella mattinata di domenica 13 ottobre, lungo la strada statale 354 a Latisana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) hanno fermato un uomo di nazionalità bosniaca di 56 anni alla guida di una Fiat Croma con targa italiana, appartenente a un’altra persona. Durante il controllo, all’interno del veicolo, i militari hanno scoperto tre giubbotti firmati. Due di questi capi, dal valore di circa 1800 euro l’uno, erano stati rubati poche ore prima da un negozio a Lignano Sabbiadoro.

Nel veicolo sono stati rinvenuti anche strumenti utilizzati per commettere furti, tra cui un paio di forbici per rimuovere le etichette, una panciera elastica per nascondere la merce rubata e una calamita per eludere i sistemi antitaccheggio. Il 56enne è stato denunciato a piede libero, mentre i carabinieri proseguono le indagini per identificare eventuali complici.