La friulana Barbara Tona ha partecipato a Uomini e Donne.

Dal Friuli alla tv, per cercare l’amore: l’udinese Barbara Tona, infatti, ha partecipato alla popolare trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi, per tentare di conquistare il tronista Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti del Trono Over.

La 49enne friulana, madre di un ragazzo di 30 anni e giovane nonna, ha voluto mettersi in gioco e provarci: è salita sul treno ed è andata a Roma perché, magari, proprio Riccardo avrebbe potuto essere l’amore della sua vita. Nella puntata del 20 gennaio scorso è apparsa quindi in trasmissione, indossando una camicia verde, col suo caschetto deciso e lo sguardo espressivo.

Purtroppo, però, non è stata fortunata: Guarnieri ha declinato il corteggiamento e non l’ha scelta per restare, ma lei, da brava friulana, lo ha invitato a bere un taglio a Udine, dato che tra l’altro lavora alla Speziaria Pei Sani, nota enoteca del capoluogo. E se l’amore non è arrivato dalla trasmissione, poco male: dopo averla vista in tv, magari qualcun altro si farà avanti.