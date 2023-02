L’offerta di posti in asilo nido in provincia di Udine.

Genitori single, famiglie in cui lavorano sia mamma sia papà, nonni non sempre disponibili: quello dell’asilo nido è un servizio sicuramente importante a sostegno della natalità e per la conciliazione del tempi di vita e lavoro. Ma com’è messo il Friuli in questo campo? Nella nostra regione, c’è un posto in asilo nido per ogni tre bambini sotto i tre anni. Un numero che forse non accontenta le richieste dei genitori, ma che centra il target fissato dagli obiettivi europei; la maglia nera in regione, però, spetta alla provincia di Udine che ha il maggior numero di abitanti.

Secondo uno studio di Openpolis, il Fvg è una delle sei in Italia a superare la copertura del 33 per cento per il servizio, come stabilito dall’accordo di Barcellona (che però, recentemente ha raccomandato di arrivare almeno al 45 per cento, una soglia che, ad oggi, sono alcune province dell’Emilia Romagna raggiungerebbero).

Dal 2013 al 2020, sono aumentati i posti a disposizione in tutte le province del Fvg, ma quella di Udine, che pure è la più popolosa, è quella col dato peggiore: è passata infatti da 23,5 ogni 100 bambini tra i 0 e 2 anni al 32,40 per cento nel 2020, rimanendo quindi sotto, anche se di poco, all’obiettivo del 33. Va meglio nel territorio di Pordenone, dove i posti nei nidi sono aumentati maggiormente e da 22,1 ogni 100 bambini, sono diventati 32,50 nel 2020. Gorizia, invece, già nel 2013 metteva a disposizione 28,6 posti ogni 100 bimbi e ora è arrivata a 34,60. Infine Trieste, la migliore della regione in questo ambito: dieci anni fa, i posti erano 31,9, nel 2020 sono diventati 44,10. Nella nostra regione, inoltre, sempre secondo la stessa analisi, tutti i Comuni offrono il servizio.