A Udine arriva il Digital Security Festival: come navigare online senza rischi

Il programma del Digital Security Festival.

Domani a Udine torna l’appuntamento con il Digital Security Festival. Sabato 29 ottobre il Centro Studi Excol di via sarà protagonista di incontri e riflessioni sulla sicurezza informatica, “spiegata semplice”. Il festival ha preso avvio venerdì 18 ottobre e continuerà fino al 7 novembre, con 17 appuntamenti (7 in presenza, 10 online) e interverranno ben 50 speaker.

La giornata di sabato prenderà il via alle ore 10 e sarà incentrata sulle “Informazioni online a scuola, apprendimento e cittadinanza digitale”. Si partirà con i saluti di benvenuto a cura del presidente del Digital Secutiry Festival Marco Cozzi, il Luigi Gregori, il presidente ITClubFVG Luigi Gregori e Roberto Ronutti, Direttore del Centro Studi Excol.

A seguire l’intervento di Raffaele Perrotta, che parlerà di ”information literacy e sicurezza”. Nello specifico verrà mostrato come usare le informazioni online a scuola in scienza e in coscienza.

Il secondo intervento sarà tenuto dal sostituto commissario Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine, Annalisa Marini. La discussione verterà sulla “consistenza reale dei contenuti virtuali”. La giornata proseguirà poi con un’interessante tavola rotonda sull’apprendimento e cittadinanza digitali. Il moderatore dell’incontro sarà di nuovo Roberto Ronutti, pedagogista, insieme a Antonio Piva, Manuel Cacitti e Michela Minigher.

Gli incontri avranno luogo presso il Centro Studi Excol di Udine, in via Teobaldo Ciconi 22. Per partecipare è richiesta una registrazione obbligatoria. Il programma è consultabile sul sito internet dell’evento.

Il programma.