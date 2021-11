Il disegno è realizzato per la fiera di Santa Caterina a Udine.

Torna con la sua arte Antonella Zilli, che già durante le giornate di Friuli Doc aveva disegnato “La giovane donna con pappagallo” di Tiepolo davanti a palazzo D’Aronco. Questa volta, per la tradizionale fiera di Santa Caterina, la Zilli ha realizzato proprio “Santa Caterina d’Alessandria” di Caravaggio.

Soggetto diverso, ma la pazienza e la tecnica restano le stesse. Anche questa volta infatti l’opera non è stata realizzata su tela, ma con dei gessetti colorati sulla pietra Piasentina di via Lionello. Un modo originale per celebrare l’arte e la figura della Santa alla quale la fiera udinese è dedicata.

Le giostre della fiera di Santa Caterina resteranno in piazza Primo Maggio fino al al 14 novembre, mentre le storiche bancarelle torneranno da giovedì 25 a domenica 28 novembre.

