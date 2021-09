Il dipinto è stato realizzato in occasione di Friuli doc 2021.

Pazienza, tanta pazienza e amore per l’arte. L’artista Antonella Zilli ha realizzato il celebre quadro “La giovane donna con pappagallo” di Tiepolo davanti a palazzo D’Aronco. La particolarità è che il dipinto della Zilli non è su tela, ma sulla pietra Piasentina di via Lionello.

Usando solo dei gessetti colorati, Zilli ha creato un’opera d’arte di lunghezza circa di tre metri per due, durante l’edizione 2021 della manifestazione “Friuli Doc”. Il disegno ha accolto grande ammirazione da parte di tutti i passanti, in modo particolare anche di Pietro Fontanini, sindaco della città.

Il primo cittadino, insieme al consigliere Andrea Cunta, ha voluto incontrare di persona la Zilli e nell’occasione l’ha anche omaggiata a nome della città di Udine. Un segno di riconoscimento e gratitudine per aver scelto di promuovere il famoso pittore veneziano proprio nella città che gli fu da seconda patria e che grazie a lui sviluppò l’arte.

