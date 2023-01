L’annuncio di lavoro di un bar a Udine.

AAA cercasi personale per l’estate: una volta gli annunci iniziavano così, ma un noto bar di Udine ha cercato una via diversa, puntando sulla simpatia e giocando sul fatto che, in un mondo in cui tutti sembrano fare soldi con i social, la vera trasgressione pare essere quella di fare un lavoro “classico”.

Il Bar Giangio di Chiavris, infatti, è alla ricerca di camerieri per la bella stagione, in vista dell’apertura del Giangio Garden, il chiosco del Parco Brun. “So che siete tutti milionari ed impegnati tra facebook, tik tok, instagram e corsi di selfie – ha scritto il titolare sulla pagina social -, ma se qualcuno vuole trasgredire alla vecchia maniera, andare contro corrente e sfidare il sistema noi saremo ben lieti di darvi la possibilità di essere diversi e, udite udite, vi paghiamo anche. E non solo, anche regolare contratto ma shhhh….che non si sappia troppo in giro….non vorrei che qualcuno copiasse l’idea. Pronti per essere dei rivoluzionari?”. Se qualcuno, quindi, volesse accettare la sfida, il bar offre “diversi gradi” di trasgressione: il lavoro, infatti, può essere full time, part time o solo nel fine settimana.