Vencò, diesel al posto della benzina al distributore, auto in panne

Disagi per chi ha fatto benzina al distributore di Vencò.

Diesel al posto della benzina e viceversa: un errore che è costato caro ad alcuni utenti, anche friulani, che sono andati oggi a fare rifornimento al distributore di Vencò, appena oltre il confine sloveno.

Per un errore del trasportatore, infatti, sono stati scambiati i carburanti immessi nelle cisterne e quindi alla pompa. Diversi friulani (e non solo) sono quindi rimasti con le auto in panne o hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per portare il veicolo dal meccanico. Sui social è scattato il tam tam per avvisare possibili altri utenti di prestare attenzione.

I gestori del distributore, mortificati per quanto successo, hanno comunque comunicato che la sede centrale, grazie alla copertura assicurativa, risarcirà gli automobilisti che hanno avuto problemi: occorre presentare documento d’identità, libretto di circolazione dell’auto e scontrini delle spese sostenute (anche quelle del meccanico). Nel frattempo, il distributore ha chiuso le pompe collegate alle due cisterne, rimanendo tra l’altro con poco carburante. Ora, le cisterne saranno svuotate, ripulite e riempite nuovamente, quindi è possibile che domattina il punto di rifornimento non sia aperto.