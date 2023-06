Aggressione ai danni del dj Miky Perini.

Era in Borgo Stazione quando uno sconosciuto lo ha prima strattonato e poi gli ha tirato un pugno in faccia, apparentemente senza alcun motivo: vittima dell’aggressione, lunedì 5 giugno attorno a mezzogiorno, è stato Michele Perini, noto dj friulano (dj Miky), che ha già sporto denuncia ai carabinieri di Tarcento per quanto accaduto.

Secondo il racconto di Perini, stava camminando in viale Leopardi per andare in una pizza al taglio per motivi di lavoro (come commerciale di una ditta di bevande) quando un uomo, forse straniero, lo ha fermato bruscamente chiedendogli perché lo stesse guardando; a nulla sono valse la sue spiegazioni: lo sconosciuto gli ha tirato un pungo al volto facendolo cadere a terra e, sbattendo la testa sul marciapiede, perdere i sensi per alcuni attimi.

Il dj 42enne è stato soccorso da alcuni passanti, anch’essi stranieri, e una volta ripresosi ha raggiunto la sua auto ed è andato al pronto soccorso per farsi curare. La prognosi, per un trauma cranico contusivo e ferite alla testa, è di cinque giorni. L’ipotesi è che si sia trattata di un’aggressione dovuta ad uno scambio di persona: dato che Perini indossava la divisa di lavoro, potrebbe essere stato scambiato per un addetto alla sorveglianza. Gli uomini dell’Arma stanno indagando sul caso, utilizzando anche le videocamere presenti in zona.