Avete perso uno dei film più applauditi della stagione o, semplicemente, avete voglia di rivederlo? Ogni domenica mattina ci pensa il Visionario: non solo riportando sullo schermo alcuni dei migliori titoli del 2024, assieme alle prime visioni, ma abbinando a questi titoli una colazione o un brunch. Del resto, l’iniziativa s’intitola Buona domenica!

Gli spettatori più mattinieri potranno fare colazione al Bistrò Primafila del bookshop, spendendo solo €5,50 euro per croissant, cappuccino e biglietto. Chi ama svegliarsi più tardi potrà invece gustare un delizioso brunch al Bu.chetto, al 1° piano del Visionario: con soli €11 (che comprendono il biglietto per il film) sarà possibile avere 1 piatto – a scelta tra pancake, french toast, grilled toast, brownie al cioccolato o uovo focaccino, rivisitazione del più noto uovo alla Benedict –, un caffè o un cocktail alcolico/analcolico. Un’occasione davvero diversa dal solito per vivere qualche ora di leggerezza e per liberarsi dai ritmi veloci della quotidianità.

Domenica 13 ottobre colazione e brunch saranno disponibili con questi tre film in programma: Inside Out 2, colorato e divertente film d’animazione targato Disney/Pixar, Madame Clicquot, la storia di un’imprenditrice ingegnosa e intraprendente, che ha rivoluzionato l’industria dello champagne, e Il maestro che promise il mare, una storia (vera) di coraggio, dedizione e resistenza nella Spagna all’alba del franchismo.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.