Giornata mondiale della Menopausa: visite e controlli gratuiti in Friuli

Visite gratuite in occasione della Giornata mondiale della Menopausa.

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la Fondazione Onda ETS organizza la seconda edizione dell’(H) Open Day sulla Menopausa, un’iniziativa che coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa, distintivo di qualità per l’attenzione dedicata alla salute femminile.

L’obiettivo è sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati a questa fase della vita, fornendo informazioni utili su strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche. Queste non solo aiutano ad affrontare i sintomi immediati, ma sono cruciali anche per prevenire complicanze a lungo termine come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze. A partire dal 7 ottobre, tutte le informazioni sui servizi disponibili, con dettagli su date, orari e modalità di prenotazione, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Le donne potranno selezionare la propria regione e provincia per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

L’adesione dell’ASUFC

Anche le strutture di Ostetricia e Ginecologia di ASUFC, insignite del Bollino Rosa, partecipano all’Open Day con varie iniziative sul territorio:

Udine:

Alle ore 15:00, una sessione di yoga guidata dalla dott.ssa Giovanna Biasioli (prenotazione obbligatoria al numero 3493273394).

Alle ore 17:30, un incontro aperto con esperti del settore (ingresso libero).

Cividale:

Visite ginecologiche gratuite dalle 8:00 alle 13:00 presso gli ambulatori del Distretto (via Carraria, 29 – secondo piano). Prenotazioni al numero 0432 559695, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30.

San Daniele:

Visite ginecologiche gratuite e controlli dalle 14:00 alle 18:00 presso gli ambulatori ostetrico-ginecologici dell’Ospedale. Prenotazioni al numero 0432949325, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.

Tolmezzo:

Visite ginecologiche gratuite dalle 8:30 alle 13:30 presso gli ambulatori ostetrico-ginecologici dell’Ospedale nuovo, primo piano. Prenotazioni al numero 0433488240, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

I risultati dell’indagine

A margine dell’iniziativa, Francesca Merzagora, Presidente della Fondazione Onda ETS, ha illustrato i risultati dell’indagine “La menopausa nella vita delle donne”, condotta in collaborazione con l’Istituto di ricerca Elma Research. L’indagine, che ha coinvolto 600 donne tra i 45 e i 55 anni, ha evidenziato come l’informazione sulla menopausa sia ancora insufficiente e spesso superficiale.

“Le donne tendono a convivere passivamente con i sintomi di questo grande cambiamento. Considerando l’allungamento dell’aspettativa di vita, oggi le donne vivono circa trent’anni in menopausa. Un’informazione corretta, una prevenzione mirata e un trattamento adeguato dei sintomi, quando necessario, possono migliorare significativamente la qualità della vita, riducendo l’impatto delle malattie croniche degenerative”, ha dichiarato Merzagora.