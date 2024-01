La domenica mattina speciale al Visionario di Udine.

Ogni domenica mattina al Visionario di Udine, assieme alle prime visioni, tornano sul grande schermo alcuni dei migliori titoli dell’anno. E chi sceglierà uno dei film della settimana potrà fare colazione al Bistrò Primafila del cinema, spendendo solo €5,50 per l’intero “pacchetto domenicale”: croissant, cappuccino e biglietto.

Domenica 21 gennaio due i titoli tra cui scegliere: alle ore 10.00 The Miracle Club, frizzante commedia che vi farà sorridere e commuovere con protagoniste Laura Linney, Kathy Bates e Maggie Smith. Alle ore 10.45 Foglie al vento di Aki Kaurismäki (vincitore del Premio della Giuria a Cannes), film che racconta l’incontro tra due anime solitarie che si perdono e si ritrovano tra gli ostacoli della vita. Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.