A Udine donazioni di sangue per 24 ore ininterrote.

Tutti sanno che le donazioni di sangue e di plasma vengono effettuate dalla mattina presto per un arco di quattro ore, sia nei centri trasfusionali degli ospedali sia nelle autoemoteche. Nessuno mai prima ha provato a organizzare una vera “maratona della solidarietà”, ovvero 24 ore ininterrotte di prelievi, giorno e notte.

Il record, che ha valenza sia promozionale sia scientifica, verrà tentato dai volontari dell’Afds della provincia di Udine in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra mercoledì 14 giugno. Così, dalle 12 di quel giorno alle 12 del successivo, circa 200 donatori di tutta la provincia nell’arco delle 24 ore porgeranno il proprio braccio per aiutare chi soffre. L’iniziativa nasce da un’idea del gruppo giovani dell’Afds ed è stata organizzata grazie alla disponibilità del personale sanitario dell’Asufc, in particolare del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Udine.