Vendere libri online, da Mortegliano un’alternativa ad Amazon

La libreria Segnalibro di Mortegliano.

Vendere libri online senza però dimenticare le persone o perdere il contatto umano si può. Ne è un esempio il Segnalibro, una libreria indipendente di Mortegliano, gestita con passione da Lorena e Rosella Gloazzo, che ha scelto di vendere anche tramite la piattaforma Bookdealer.

Sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite su Bookdealer per utilizzare il web come alternativa etica e sostenibile – anche economicamente – ad Amazon. Bookdealer è una piattaforma che permette alle librerie indipendenti di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall’algoritmo. E da loro consegnati a mano direttamente a casa.

Il consiglio è una delle cose che avvicinano di più l’acquisto su Bookdealer a quello effettuato in libreria: non è l’algoritmo a offrire consigli di lettura ma i librai stessi che lo fanno con la stessa attenzione, la stessa competenza e lo stesso amore che offrono al cliente quando varca la soglia del loro negozio. A consegnare è il libraio che porta i volumi a domicilio. La piattaforma Bookdealer è gratuita per le librerie che possono iscriversi e creare il proprio account; è gratuita per i lettori che collegandosi possono navigare tra i suggerimenti di lettura dei librai, che siano quelli del cuore o altri dei quali si ignorava persino l’esistenza.

La scelta di vendere libri online.

“La nostra avventura con Bookdealer è iniziata soprattutto per le esigenze di consegna e di comunicazione nel periodo della pandemia – dichiara Lorena -. Abbiamo fatto moltissime consegne in bicicletta. Ci ha permesso una visibilità importante, cercando di mantenere con i lettori un rapporto il più possibile personale, legato anche al consiglio. Non sostituisce il nostro lavoro tra gli scaffali perché quello è e deve restare il nostro lavoro, è un ottimo aiuto per chi non può raggiungerci o per chi vuole fare un regalo ad un amico lontano.”