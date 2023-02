Erika Niemiz stava facendo jogging quando è stata investita.

Era fuori in tenuta da corsa, quando, stamattina, nella zona dello Stadio Friuli, tra viale Candolini e via Candonio, è stata investita da un’auto: per Erika Niemiz non c’è stato nulla da fare.

La donna aveva 49 anni, ne avrebbe compiuti 50 il prossimo 2 aprile ed era residente poco lontano dalla Dacia Arena. Lascia un marito e un figlio.

La tragedia è avvenuta poco prima delle otto, Erika stava facendo facendo jogging ed era in prossimità dell’attraversamento pedonale quando è stata colpita da un’auto che arrivava dall’uscita della tangenziale o dal Città Fiera. Alla guida c’era un uomo di circa 55 anni, che risiede ad Arba. Si tratterebbe di un militare. Sarebbe stato lui a dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ma da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo che guidava l’auto fosse abbagliato dal sole e non l’avesse vista. Il corpo è stato sbalzato ad una ventina di metri. I sanitari, arrivati con l’automedica e l’ambulanza da Udine, hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Udine, la Polizia di Stato e la Polizia locale, che hanno bloccato la strada per consentire i rilievi. La viabilità è tornata normale attorno alle dieci e mezza.