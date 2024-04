Dopo 34 anni, uno storico bar di Udine abbassa le serrande

Chiude lo storico bar Ai Bagni di Udine.

Lo storico bar edicola “Ai bagni” di Piazzale XXVI Luglio a Udine chiuderà i battenti alla fine del mese dopo 34 anni di attività. Il proprietario, Armando Zimbardo, prende la meritata pensione mentre gli spazi probabilmente serviranno per l’espansione del supermercato iN’S. Tuttavia, la rivendita dei giornali non andrà persa: la licenza sarà acquisita dal bar Moretti di viale Venezia 3, garantendo continuità nel servizio.

Prima di questa gestione, il locale era noto come bar Audi dato che c’era una concessionaria di auto vicino. Ma il luogo rappresenta un pezzo di storia della città: l’ambiente, infatti, era stato occupato da una sorta di polo termale e sanitario e successivamente, dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta) da una clinica ostetrica.

Negli ultimi anni, Armando e sua figlia Alessandra hanno gestito il locale con il supporto di tre dipendenti, ricevendo l’affetto e la fedeltà della clientela. La chiusura del bar ha suscitato tristezza tra i clienti: per salutarli, è stata organizzata una festa prevista per sabato dalle 17.30. Il passaggio della licenza di rivendita dei giornali al bar vicino assicurerà comunque la continuità del servizio per i residenti e i lavoratori della zona.