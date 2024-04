In Friuli freddo e neve come in inverno, ecco quanto durerà

Freddo e maltempo sul Friuli.

Freddo, pioggia e neve attanagliano la regione; le immagini che arrivano dalla montagna friulana sono affascinanti: da Sauris a Piancavallo, da Sappada a Forni di Sopra, i paesi delle terre alte si sono svegliati sotto una coltre imbiancata.

Forni di Sopra

Piancavallo

Sauris, foto di Fabiana Gorassini

Sella Nevea, foto di Edi Martina

E’ una fine di aprile piuttosto invernale quella che sta vivendo la nostra regione e dopo le alte temperature di dieci giorni fa, il contraccolpo è ancora più evidente: dalle maniche corte, al ritorno dei piumini, tanto che molti Comuni hanno prorogato la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento. Le temperature, infatti, si mantengono sotto la media del periodo, con minime basse (tra i 5 e gli 8 gradi oggi e domani, dai 3 ai 6 giovedì) e massime sui 15/17 gradi.

Le previsioni.

Quanto durerà la morsa del maltempo in Friuli? Fino al 26 aprile, c’è poco da sperare: continuerà ad affluire aria fredda in quota mantenendo ancora l’instabilità. Domani, mercoledì 24 aprile, ancora nuvoloso con precipitazioni debole e nevicate intorno ai mille metri (a 600 nel Tarvisiano); dal pomeriggio, invece, possibilità di rovesci anche in pianura e Bora moderata sulla costa.

Per giovedì 25 aprile, qualche precipitazione nella notte, poi, in giornata tempo variabile con possibili rovesci pomeridiani. Venerdì 26, infine, cielo nuvoloso in montagna, variabile in pianura e poco nuvoloso sulla costa. Le temperature saranno ancora sotto la media, con zero termico in rialzo a 1800 metri. Fino a qui le previsioni Osmer.

Andando più sul lungo periodo, invece, il prossimo fine settimana dovrebbero segnare un iniziale rialzo delle temperature: sabato il cielo sarà nuvoloso mentre domenica dovrebbe arrivare un campo di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato. La colonnina di mercurio dovrebbe variare tra minime in pianura sugli 8 gradi e massime sui 20.