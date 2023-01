Il titolare del Biffi di Udine ha subito un furto a novembre

Ha subito un furto a novembre nel suo locale e ora che c’è il processo, il titolare del Ristorante Al Biffi di Udine ne approfitta per lanciare un appello ai ladri.

“Ribadisco a chiunque che se ha bisogno di uno o due piatti di pasta possono passare da me al locale quando vogliono, senza preavviso, ed agli orari di apertura – ha detto l’imprenditore Diego Giordano -. A chi avrà bisogno non negherò mai nulla. Non fate atti del genere che create procedure e danni inenarrabili”.

L’appello è stato lanciato ieri, a margine dell’udienza di apertura al Tribunale Penale di Udine, del processo a carico del presunto responsabile del furto del registratore di cassa del ristorante, avvenuto l’8 novembre, processo in cui Giordano, assistito dall’avvocata Francesca Tutino, si è costituito parte civile.

La richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato, domiciliato alla caserma Cavarzerani, è stata respinta dal giudice. In subordine è stata richiesta la messa alla prova, che non è ancora stata concessa dato che la procedura prevede un’offerta risarcitoria alla parte civile. I danni subito dal ristorante per il furto, tra serramenti, porte elettroniche, vetri e cassa, sono stati ingenti: “Non voglio commentare nulla sotto l’aspetto giudiziario – ha concluso Giordano -, per una questione formale anche assicurativa mi sono costituito parte civile, per non lasciare delle situazioni impunite”.