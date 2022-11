A Udine, la Polizia ha fermato due persone per droga

Due persone sono state fermate per possesso di droga ed entrambe sono state beccate in parchi e aree verdi della città.

Nella serata di mercoledì, 23 novembre, gli agenti della Polizia di Stato in forza alle Volanti della Questura di Udine, durante un controllo in un’area verde in via Cormor Basso, hanno infatti notato un gruppetto di persone che, una volta avvistate le forze dell’ordine, si sono velocemente allontanate in direzioni diverse. Gli agenti hanno visto un giovane che lanciava a terra un involucro in cellophane, poi recuperato: all’interno, c’erano 19 dosi confezionate di cocaina e dell’hashish; l’uomo ha poi lanciato un bilanciano di precisione e altri due involucri; i poliziotti lo hanno inseguito fin dentro un piccolo dirupo e poi bloccato ritrovando altre 30 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. In totale, sono stati trovati 43,4 grammi di cocaina e 12,5 grammi di hashish che sono stati sequestrati.

Il giovane, un cittadino pakistano di 32 anni senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio e portato nel carcere di Udine; venerdì scorso il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Udine.

Nel pomeriggio sempre di mercoledì 23, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” durante un controllo al parco Moretti, hanno individuato uno straniero palesemente preoccupato per la loro presenza: lo stesso, cittadino bengalese 18enne residente in città, è stato trovato in possesso di un unico pezzo di hashish di 26 grammi, nascosto sotto le mutande, e di 90 euro, probabile provento di spaccio, data l’assenza di attività lavorative o sussidi. All’interno dell’abitazione gli agenti recuperavano altri 2 grammi di sostanza stupefacente ed altri 80 euro. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’illecita detenzione, mentre l’hashish ed il denaro venivano sequestrati.