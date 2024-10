Furto in un’abitazione di via Monte Grappa. I ladri sono entrati con la scusa di controllare la potabilità dell’acqua

Ancora un furto in casa a Udine. Nel mirino di due malviventi un’abitazione di via Monte Grappa. I due, che si sono finti rispettivamente un agente della polizia locale e un tecnico dell’acquedotto, hanno suonato al campanello di una pensionata classe 1957. Sono riusciti a convincere la donna a farli entrare con la scusa di verifiche sulla potabilità dell’acqua.

Una volta in casa, hanno trovato un borsone che la proprietaria aveva preparato in caso di emergenza. All’interno c’erano anche diversi oggetti di valore, per un importo stimato di circa 40mila euro. Prelevata la borsa, i due si sono dati alla fuga. In corso le indagini dei carabinieri.