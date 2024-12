Esce di casa e al rientro la trova svaligiata: furto da 10mila euro

Il furto in una casa di Via Casarsa a Udine.

Furto in una casa di Udine, nel pomeriggio/sera di ieri, 26 dicembre. I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno svaligiato un’abitazione di via Casarsa. L’uomo, classe 1962, era uscito attorno alle 17.20 e rientrato alle 22.15 ha trovato l’amara sorpresa: il portoncino d’entrata forzato. I malviventi, una volta entrati nei locali, hanno rubato 250 euro in contanti, due orologi e vari monili per un valore di 10 mila euro. Accertamenti in corso da parte della Radiomobile di Udine, intervenuta sul posto.