Dal 1° gennaio 2025 il trasporto extraurbano si rinnova: le novità

Le novità del trasporto pubblico, in particolare da Udine a Lignano e a Grado.

Dal 1° gennaio 2025 il servizio di trasporto pubblico extraurbano sulle direttrici Udine – Lignano e Udine – Grado svolto da Arriva Udine per TPL FVG verrà potenziato e aggiornato per garantire migliori collegamenti sul territorio.

Il progetto di rinnovamento, che lascia invariati i servizi dedicati a studenti e lavoratori negli orari di punta, offrirà:

• migliori coincidenze con treni e bus nei principali nodi di interscambio

• maggiore copertura oraria dei servizi

• potenziamenti sulle tratte che prima erano meno servite

• più soluzioni di viaggio per ogni esigenza

• orari regolari e facilmente memorizzabili.

Questa riorganizzazione dei servizi manterrà le caratteristiche di capillarità della rete e consentirà, grazie alla nuova struttura oraria, migliori collegamenti con i poli di interesse come i presidi ospedalieri di Udine, Palmanova e Latisana o industriali e maggiori soluzioni di viaggio, anche con interscambio, disponibili in tutta la giornata.

I comuni interessati sono i seguenti:

direttrice Udine-Lignano: Carlino, Castions di Strada, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento, Talmassons.

direttrice Udine-Grado: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gradisca d’Isonzo, Grado, Palmanova, Pavia di Udine, Romans d’Isonzo, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d’Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco.

In aggiunta ai servizi riorganizzati, rimangono invariati i potenziamenti su specifici percorsi, come i collegamenti con i poli scolastici (Udine, Cervignano, Palmanova, Latisana), dove le corse non verranno modificate. Dal 1° gennaio 2025, però, i poli scolastici saranno accessibili anche fuori dagli orari e periodi canonici.

“La fase di avvio sperimentale riguarderà le direttrici Udine-Lignano e Udine-Grado – dichiara Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva Udine – ma contiamo di poter successivamente applicare le stesse logiche a tutta l’area della provincia di Udine. L’obiettivo è quello di attuare un programma di miglioramento del servizio di trasporto pubblico che, anche attraverso un costante monitoraggio e adeguamento dei servizi, ne incrementi l’attrattività e lo adegui alle nuove esigenze di mobilità, nell’ottica dell’incentivazione e promozione della mobilità sostenibile”. Sul sito www.tplfvg.it si possono vedere tutti gli orari.