Torna “Eureka! Funziona!”, la gara per giovani inventori friulani dove i bambini devono progettare un nuovo giocattolo.

L’obiettivo della competizione è tanto semplice quanto stimolante: i bambini devono progettare e costruire un giocattolo in grado di muoversi, utilizzando esclusivamente i materiali forniti all’interno di un apposito kit. Ogni gruppo – in totale otto – dovrà documentare l’intero processo con un diario di lavoro e realizzare anche una pubblicità per il proprio giocattolo.

Parliamo di ‘Eureka! Funziona!’, progetto ideato da Federmeccanica in collaborazione con il Miur, giunto alla sua tredicesima edizione, che a partire dal 2018 Confindustria Udine ha promosso nel territorio friulano. Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto una quarantina di alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “Gianni Rodari”- Istituto Comprensivo I di Udine. Il tema scelto per questa edizione è il magnetismo, e i bambini hanno ricevuto un kit contenente tutto il necessario per dar vita ai loro progetti: calamite, dischetti di metallo, assicelle di legno e altri materiali utili per mettere in movimento le loro idee.

Appuntamento a Palazzo Torriani.

I frutti del lavoro saranno presentati martedì 15 aprile, a Palazzo Torriani, in una mattinata speciale che prenderà il via alle 9.30 con il saluto di Davide Boeri, capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di Confindustria Udine. A seguire, ogni gruppo presenterà la propria creazione. Alle 11.20, dopo la merenda offerta da Bouvard Italia spa di Fagagna, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati e la premiazione dei migliori progetti. A valutare i lavori sarà una giuria composta da Davide Boeri, Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine, e Federico Busato, docente e coordinatore Rapporti con il territorio dell’ISIS Arturo Malignani di Udine.

Eureka! Funziona! è un programma pensato per promuovere l’interesse verso la cultura tecnica e scientifica già a partire dalla scuola primaria, adottando il metodo del learning by doing, ossia l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica. Ispirandosi a quanto già accade in Paesi europei come Finlandia, Germania, Francia e Olanda, il progetto permette agli studenti di avvicinarsi al concetto di “invenzione” come strumento educativo, offrendo loro un ambiente concreto dove dare spazio alla fantasia e all’innovazione.

L’intero percorso di ideazione e creazione del giocattolo, del diario e della pubblicità richiede l’applicazione autonoma — seppur guidata dagli insegnanti — di conoscenze in matematica, italiano, arte e immagine, oltre a stimolare abilità pratiche e manuali. Eureka! Funziona! si configura dunque come un’esperienza educativa preziosa, capace di rendere l’apprendimento più coinvolgente, grazie a un contesto in cui sperimentazione, immaginazione, emozioni, fiducia in sé stessi, conoscenze e competenze hanno tutte lo stesso valore.