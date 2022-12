Come una favola di Natale, investito sulle strisce e protetto dai passanti: “Gli angeli esistono”

La favola di Natale di Udine: investito sulle strisce e protetto dai passanti.

Come una favola di Natale: investito sulle strisce a Udine, è alla ricerca delle persone che lo hanno aiutato e protetto, riparandolo dalla pioggia e confortandolo in quei drammatici momenti. E’ una storia nel pieno spirito natalizio quella raccontata sulle pagine social da una persona che l’altro giorno, il 15 dicembre, è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce in via Martignacco, a Udine.

“Mentre ero a terra agonizzante – scrive il protagonista della vicenda – una signora mi ha tenuto la mano, un’altra mi ha riparato dalla pioggia con l’ombrello, molti sono venuti a sincerarsi delle mie condizioni”. Non manca un ringraziamento al personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Udine, ma subito il pensiero torna a quelle persone che lo hanno protetto dopo l’investimento: “Avrei piacere di fare loro un dono natalizio, o almeno ringraziarle di persona. In questo mondo di menefreghismo, si trovano ancora angeli dal cuore grande“.

E nel pieno spirito natalizio, non può mancare il perdono: “L’automobilista che mi ha investito non si è nemmeno premurato di fare una telefonata per chiedermi come sto. Gli avrei risposto che sto bene, sono molto acciaccato ma sto bene. E lo avrei perdonato”.