Fermati ubriachi alla guida a Udine. Ritirate quattro patenti

La Polizia locale di Udine ha sottoposto ad alcoltest quattro guidatori, risultati positivi

Nei giorni scorsi, il personale del Pronto Intervento della Polizia Locale di Udine ha eseguito una serie di controlli contro l’abuso di sostanze alcoliche alla guida. Quattro i conducenti che sono risultati positivi all’alcoltest. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente.

Il primo episodio si è verificato nella tarda serata del 19 giugno, nella zona nord della città, dove un cittadino udinese di 26 anni è stato sorpreso con un valore di alcol nel sangue superiore a 01.00 g/l.

Nella serata del 20 giugno, alle 22 circa, un 60enne udinese, fermato in centro città, è stato denunciato per un valore tre volte superiore a quello consentito. Sempre in zona centrale, verso la mezzanotte della stessa serata, un 26enne è stato fermato al volante con un valore di alcol superiore a 01.00 g/l.

Infine, il 22 giugno, un udinese di 42 anni è stato fermato in zona stazione con un valore superiore a 01.00 g/l.