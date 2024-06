Ritrovato nel rio Fontanive un corpo senza vita. Avvisata la famiglia del 77enne di Roveredo, scomparso da oltre un mese

Ore di apprensione per la famiglia di Luciano Redivo, il 77enne di Roveredo in Piano scomparso da casa lo scorso 11 maggio. Le ricerche dell’anziano, che era stato avvistato l’ultima vola a Polcenigo, vicino alla trattoria Al Parco, non avevano finora dato esito.

Nel pomeriggio di ieri un corpo senza vita è stato individuato nel rio Fontanive, in comune di Polcenigo. I parenti del 77enne sono stati immediatamente informati. Le operazione di recupero sono state complesse: sul posto hanno operato, fino a tarda sera, i Vigili del fuoco, con gli specialisti del nucleo Speleo-alpino-fluviale, e i carabinieri. Ora i familiari attendono l’esito dell’esame cadaverico, previsto in giornata, che dovrà dare un nome alla vittima.

La bici con la quale Redivo era uscito di casa era stata avvistata proprio vicino al corso d’acqua e la zona, particolarmente impervia, era stata per settimane battuta palmo a palmo dalle squadre di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Pordenone, senza esito.

I suoi parenti si erano rivolti anche alla trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto‘ per lanciare un appello alla cittadinanza, invitata a fornire eventuali informazioni.