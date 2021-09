I festeggiamenti per nonna Maria Gon.

Tutto il quartiere di Sant’Osvaldo in festa per celebrare i 100 anni di Maria Gon. Un traguardo che la signora ha festeggiato in compagnia di amici e parenti, tutti riuniti per renderle omaggio.

Fin da piccola nonna Maria lavorava in campagna, che le ha permesso di stringere un legame molto forte con la terra e la natura. In gioventù conosce Elvio, l’amore della sua vita. Le difficoltà non sono venute a mancare, perché a causa della Seconda Guerra Mondiale Elvio è stato lontano dal Friuli per ben sette anni. Dopo il suo ritorno si sono sposati e hanno avuto due figli. A gennaio nonna Maria è stata messa davanti ad un nuovo ostacolo: il covid. Grazie al supporto e all’amore di tutta la famiglia, nonna Maria è riuscita a superare anche il virus.

Un finesettimana di festeggiamenti meritati per la neocentenaria, ai quali si è unito anche Pietro Fontanini, sindaco di Udine, che ha portato gli auguri da parte di tutta la città.

