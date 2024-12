Al via il primo festival di cinema inclusivo: quattro giorni di proiezioni accessibili a tutti

Il Festival del Cinema Inclusivo.

Prende il via domani al Cinema Visionario di Udine la seconda edizione di INCinema: fino al 6 dicembre, il primo festival del Cinema inclusivo, offre al pubblico l’opportunità di assistere gratuitamente (eccetto l’anteprima nazionale del film di Almodovar) alla proiezioni di 20 film accessibili a tutti, anche ai portatori di disabilità sensoriali.

Tre giorni non solo di proiezioni, ma anche di un ricco programma di eventi collaterali tra cui una masterclass con il maestro di film di animazione Enzo d’Alò, una tavola rotonda sul tema della bellezza, un incontro con il cast del film Flora di Martina De Polo e un concorso di cortometraggi. Annunciata la première in contemporanea nazionale del film di Almodovar vincitore del Leone d’Oro all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Sarà presente anche Enzo d’Alò mercoledì 4, a partire dalle 14.15, alla tavola rotonda dal titolo “Che cos’è la bellezza? L’esperienza estetica per le persone con disabilità sensoriali” in programma nella sala convegni della Fondazione Friuli a Udine e aperta a tutti. L’incontro prevede la partecipazione dell’ideatore del Festival Federico Spoletti e di autorevoli addetti ai lavori, tra cui attori, giornalisti e professori di materie universitarie afferenti i temi dell’inclusione e dell’accessibilità sensoriale.

Spoletti, fondatore dì INCinema, ceo Sub-ti, Sub-ti Access introdurrà l’incontro evidenziando come la cultura sia un diritto di tutti ma, ad oggi, non sempre garantito. “Per questo motivo – racconta il friulano Spoletti – ho ideato INCinema. Il primo festival accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali”.

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche un’esibizione della violoncellista sorda Giulia Mazza. Ospite, dall’Università di Macerata, la professoressa Elena Di Giovanni, docente ordinaria di Lingua e traduzione inglese e direttrice del master internazionale di Accessibility to Media, Arts and Culture. Parlerà dell’accessibilità quale diritto alla bellezza e alla partecipazione. Tra i relatori anche Loretta Secchi storica dell’arte, curatrice del Museo Tattile dell’istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, Simone Furlani professore ordinario di Filosofia teoretica, Filosofia dell’artę e Filosofia ed estetica dei media presso l’Università di Udine e Matteo Castelnuovo, vicepresidente dell’associazione Aniridia Italiana. Saranno presenti in sala anche i protagonisti del film Guardami* di Martina De Polo.

INCinema si concluderà venerdì 6 alle 21.00 con la premiazione del concorso INCorto alla presenza della giuria presieduta da Camilla Filippi, il cui film “Come quando eravamo piccoli” sarà proiettato subito dopo la cerimonia della consegna dei premi. Il programma del festival al sito www.cinema.org