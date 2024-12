Esplode una bomboletta di poliuretano, morto un uomo di 68 anni

San Vito al Tagliamento, l’uomo è morto per le ferite dovute allo scoppio di una bomboletta.

Un incidente domestico si è trasformato in tragedia a San Vito al Tagliamento, dove un sessantottenne è morto in seguito all’esplosione di una bomboletta di poliuretano espanso che stava utilizzando per una riparazione.

L’episodio è avvenuto in via Montello, nel cortile dell’abitazione dell’uomo. La bomboletta, simile per dimensioni a una di schiuma da barba, è esplosa mentre l’uomo la teneva all’altezza dello sterno. L’esplosione, pur circoscritta, ha provocato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali.

Nonostante i soccorsi immediati, il sessantottenne è deceduto per la gravità delle ferite. Il corpo è stato trasportato all’Ospedale Civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di San Vito al Tagliamento, i vigili del fuoco e il personale sanitario.