“Assomiglia a mia nonna” e la abbraccia, ma sparisce la catenina d’oro

Un finto abbraccio per mascherare lo scippo.

Un momento di emotività e nostalgia (rivelatosi falso) e un finto abbraccio, per mascherare uno scippo. E’ accaduto nella zona sud di Udine, dove una donna è rimasta vittima di una ladra che si era avvicinata a lei con la scusa di chiederle informazioni.

Poi la richiesta di un abbraccio “perché assomiglia tanto a mia nonna” e il colpo con destrezza, tanto che la signora non si è accorta di nulla se non il giorno dopo. A divulgare la notizia sui social, sperando che qualcuno possa avere informazioni, sono stati i familiari: “Il 4 marzo, verso le 18.30 – cita il post -, a mia mamma che abita tra via Treviso e via Longarone, è entrata dal giardino una ragazza robustina sui 40 anni, chiedo informazioni banali”.

“Dopodiché – continua l’appello -, ha iniziato ad abbracciare mia mamma dicendole che le assomigliava tanto alla sua nonna. Solo oggi mia mamma si è accorta che le ha rubato la catenina che aveva al collo con la fede di mio papà. Alla fine è scappata a piedi per via Longarone. Chiedo se qualcuno magari ha delle videocamere da visionare, è stata fatta denuncia”