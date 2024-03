“Suo fratello ha avuto un incidente e rischia il carcere”, finto carabiniere truffa 85enne

Ancora una truffa ai danni degli anziani a Udine.

Ennesima truffa messa a segno ai danni degli anziani: la vittima è una signora di 85 anni residente nella zona nord di Udine che si è fidata di una telefonata arrivata da un sedicente carabiniere.

La modalità è stata quella del finto incidente: l’uomo ha infatti impaurito l’anziana dicendole che suo fratello aveva causato un sinistro stradale e che servivano soldi per evitargli il carcere. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta di casa e si è fatto consegnare oro (dal valore non quantificato) e 1500 euro in contanti. Ad indagare il Norm di Udine.

I carabinieri consigliano di togliere il telefono fisso da casa per evitare il rischio di truffe dato che reperire il numero del telefono di un’abitazione (magari sull’elenco telefonico) è decisamente più facile che non trovare quello di un cellulare, anche perché i malviventi fanno tentativi in successione, in diverse case, finché non trovano una vittima.