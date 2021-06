Presidio spontaneo oggi davanti al padiglione dell’ospedale di Udine.

Tutti a sventolare i palloncini giallo-rosa, colori simbolo della campagna nazionale, per affermare il proprio “sì” al vaccino. In oltre 100 hanno partecipato oggi al flash-mob svoltosi sul piazzale antistante il Padiglione 15 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per sensibilizzare la popolazione sul tema della vaccinazione.

All’iniziativa, nata spontaneamente tra i reparti del presidio ospedaliero, hanno partecipato operatori sanitari e altro personale. “E’ stata una bellissima iniziativa – ha commentato il direttore generale dell’Asufc, Denis Caporale – alla quale ho aderito subito. Se non fosse ancora chiaro – ha aggiunto – il messaggio è uno soltanto: Asufc si vaccina e ci impegniamo al massimo per vaccinare tutte le persone possibili nelle prossime settimane”.

(Visited 155 times, 155 visits today)