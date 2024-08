I fratelli Molaro a Udine per il calendario di Armonie in Città

Martedì 20 agosto un viaggio musicale estivo con violoncello e pianoforte nella chiesa di San Pio X

Armonie in Città continua il suo viaggio a Udine, facendo tappa alla Chiesa di San Pio X, in via Via Aurelio Mistruzzi. Martedì 20 agosto, alle 20.45, è in programma l’esibizione del Duo Molaro, giovane formazione cameristica composta da due fratelli: la violoncellista Anna Molaro e il pianista Giovanni Molaro, già conosciuti per la loro attività d’eccellenza musicale e didattica, hanno deciso di ricominciare a suonare insieme, perfezionandosi con la professoressa Federica Repini nella classe di musica da camera della Fondazione Luigi Bon.

Proporranno un concerto che guarda alla Russia, all’Estonia e alla Norvegia, con autori vissuti tra Otto-Novecento e l’età odierna e con frequenti rimandi alla dimensione popolareggiante e favolistica delle culture nordiche. Di Dimitri Shostakovich e di Edward Grieg saranno eseguite le rispettive sonate per violoncello e pianoforte, mettendo a confronto le diverse prospettive estetiche dei due grandi compositori, mentre di Arvo Pärt interpreteranno la misticheggiante e minimalista “Fratres”, nella versione del 1980 per questi due strumenti, dove lo stile tintinnabuli da lui inventato, acquista in questa veste nuove prospettive contemplative.

Chi sono i fratelli Anna e Giovanni Molaro

In ideale intesa i due solisti, Anna e Giovanni Molaro, fratelli nella vita e nella musica, alternano all’attività concertistica e didattica anche quella compositiva, con una passione comune per la direzione corale. Anna, oltre che docente, è attualmente violoncello di fila dell’Istituzione Sinfonica e Musicale del Friuli Venezia Giulia (Fvg Orchestra), dove ricopre anche il ruolo di Primo Violoncello; al contempo collabora stabilmente con il Coro del Friuli Venezia Giulia, curando anche la preparazione dell’Accademia del Coro del Friuli Venezia Giulia, sezione giovanile dello stesso. Giovanni ha un’attività molto variegata: didattica, concertistica, creativa, tecnica; alla fine del 2019 fonda, in qualità di direttore, il gruppo oròCnoN, coro composto da giovani fra i 20 e i 27 anni; a ottobre 2021 avvia la sezione di voci bianche PiccoloròCnoN.

Il concerto rientra nel cartellone di UdinEstate ed è realizzato grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli. L’ingresso è libero, tutte le informazioni si possono trovare sul sito; per maggiori dettagli è possibile scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o chiamare lo 0432 543049.