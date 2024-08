Dal 17 al 31 agosto in calendario cinque concerti tra Cormòns, Aquileia, Manzano, Sequals e Cervignano

Al via la quarta edizione del Festival Vini Gusti in Musica, interessante rassegna che, a partire dal 2021, ha saputo ritagliarsi in regione un suo spazio di rilievo nel quadro degli appuntamenti estivi di musica classica, i quali sono abbinati a visite nelle cantine del Friuli Venezia Giulia.

L’edizione 2024 si svolgerà con cinque concerti in altrettante aziende vinicole dal 17 al 31 agosto grazie alla collaborazione tra l’Associazione nazionale Città del Vino – Coordinamento FVG e l’Associazione FVG in musica ETS. Gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG Credito cooperativo. Fondamentale la collaborazione dei Comuni di Cormòns, Aquileia, Manzano, Sequals e Cervignano del Friuli, tutti associati alle Città del Vino. In collaborazione con le Pro Loco del territorio, l’Onav, Udine classica e Nei suoni dei luoghi.

Ogni appuntamento inizierà alle 20.30, con ingresso gratuito su prenotazione a fvginmusica@gmail.com — 3315214898. Al termine degli spettacoli brindisi con i vini delle aziende locali.

Tutti i concerti in programma

Primo concerto il 17 agosto con “Italian Mottetto” nell’Enoteca di Cormòns. Si esibiranno Valentina Fin voce, Virginia Sutera violino, Francesco Chiapperini clarinetto basso, Andrea Grossi contrabbasso.

Il 23 agosto sarà la volta di Aquileia: alle Cantine Ca’ Tullio “Tutto d’un fiato” con Paola Camponovo soprano, Alfredo Blessano pianoforte e Le Pics Ensemble composto da Giulia Carlutti flauto, Irene Paglietti oboe, Hilary Sdrigotti clarinetto, Monica Zepeda fagotto, Maria Erle corno.

Il 24 agosto a Manzano nella cantina Torre Rosazza “Ensueño español” con Axel Trolese pianoforte, Marta Roverato ballerina di flamenco.

A Sequals, il 25 agosto, la Tenuta Fernanda Cappello ospiterà “Largo ai giovani! con Elisa Fassetta violoncello e Ludovica Borsatti fisarmonica.

Il 31 agosto gran finale a Cervignano del Friuli, nell’Azienda agricola Obiz, con l’Amadeus Piano Duo, duo pianistico composto da Valentina Fornari e Alberto Nosè.

Programma completo dei libretti di sala su www.fvginmusica.com.

Epoche, autori e generi diversi, con artisti di fama internazionale

“Anche per questa edizione – hanno sottolineato i direttori artistici del Festival Alfredo Blessano e Paola Camponovo – abbiamo scelto di alternare epoche, autori e generi con artisti di fama internazionale per viaggiare insieme a loro alla scoperta delle varie sfaccettature della musica classica, che si rifletteranno nei calici con cui andremo a conoscere le eccellenze vinicole del territorio regionale”.

“Una rassegna – ha dichiarato il coordinatore regionale delle Città del Vino, Tiziano Venturini – che siamo lieti di aver sostenuto fin dalla sua prima edizione e aver aiutato a crescere anno dopo anno. I concerti, con il loro alto valore artistico e culturale abbinati alle degustazioni delle cantine ospitanti completano al meglio il nostro programma di eventi estivi già ricco con gli appuntamenti del nuovo format Le Notti del Vino”.