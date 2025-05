L’iniziativa Free Hugs debutta a Udine.

Dentro ad un abbraccio spesso si racchiude un mondo sconfinato di parole non dette, di emozioni non espresse, di lacrime non versate. È proprio per questo motivo che Tiziana Macorini, presidente e ideatrice dell’ iniziativa Free Hugs ( abbracci in libertà) del nostro territorio, ha iniziato a portare questa sorprendente magia nelle piazze della nostra regione e che sabato 10 maggio dalle ore 17 in poi in Piazza Matteotti farà il suo debutto a Udine.

“Ho voluto portare questa iniziativa nelle piazze della nostra regione perché le persone possano ricevere anche solo un piccolo gesto per sentirsi meno sole – spiega Tiziana- lo faccio perché, in tutta onestà, l’abbraccio è un qualcosa che io non ho mai avuto ma che ho sempre reputato importante, tanto da sentirne una grande mancanza, poi, negli anni a venire“. L’iniziativa che alle origini portava il nome di “Free Hugs ” nasce in Australia nel 2004 in veste di iniziativa sociale; molte più persone del previsto, infatti, si sono fatte coinvolgere da gioia, amore e tanto altruismo.

Nel 2018 poi, per la primissima volta, Tiziana porta l’iniziativa in quel di Gorizia, lo fa con una forte e concreta motivazione, con una grande consapevolezza che quello sarebbe stato un evento che avrebbe lasciato il segno nei cuori della gente. Amici, simpatizzanti, anche solo conoscenti si sono in un secondo momento aggregati all’ insieme di un qualcosa che sarebbe diventato un punto fermo. La gente si abbraccia, in un abbraccio sincero, si stringe in un abbraccio che sembra lavare via ogni alone di tristezza dal cuore. “Colori, allegria, spensieratezza, ci saranno moltissime persone che fino ad oggi hanno seguito l’ iniziativa nelle varie tappe già marcate, in presenza o sui social , come quelle di Grado e Arta Terme- afferma entusiasta Tiziana- ci sarà uno scambio di emozioni, di fiducia, di affetto, sperando, ma ne siamo certo, che quel giorno possa restare nei cuori delle persone per un lasso di tempo infinito “.

“Soprattutto dopo il periodo pandemico – sottolinea Tiziana – la gente ha avuto grossi problemi ad interagire a causa del lunghissimo lock down, quindi è fondamentale superare quelle paure di dare e di ricevere che questa situazione aveva innescato in molti di noi, chi più, chi meno”. “Il mio sogno – conclude l’ideatrice – è di portare avanti questo progetto per espanderci sempre di più in tutta la nostra meravigliosa regione, fermandoci unicamente durante il periodo estivo, perché , diciamolo apertamente, a nessuno fa piacere ricevere l’abbraccio di uno sconosciuto grondante di sudore ” ironizza Tiziana. La manifestazione, in caso di maltempo, slitterà al sabato successivo, il 17 maggio.