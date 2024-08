A Friuli Doc gli aperitivi “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

“Io sono Friuli Venezia Giulia” ancora una volta tra i grandi protagonisti di Friuli Doc: anche per il 2024, nella trentesima edizione della rassegna che mette nel cuore di Udine in vetrina le eccellenze enogastronomiche, dal 12 al 15 settembre il Friuli Venezia Giulia sarà presente con un proprio spazio in piazza Primo Maggio, per offrire cultura, aperitivi e prodotti d’eccellenza, musica e divertimento con numerosi deejay, mentre in via Vittorio Veneto ritorna la mostra-mercato con le aziende a marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

Vini locali, birre artigianali del Friuli Venezia Giulia e cocktail esclusivi “made in Friuli Venezia Giulia”, il tutto accompagnato da assaggi enogastronomici: dopo il successo dello scorso anno, PromoTurismoFVG ripropone il format l'”Aperitivo Io Sono Friuli Venezia Giulia” in Giardin Grande, il cui cartellone, per la quattro giorni di eventi, offrirà occasioni d’intrattenimento e di promozione, con grandi schermi in cui saranno proiettati i video del territorio e il merchandising ufficiale.

Non solo i sapori e i vini del territorio sotto i riflettori della kermesse: nell’area “città e siti Unesco”, novità di questa edizione, saranno conferenze e incontri moderati da Elena Commessatti ad arricchire la proposta, per poi lasciare spazio alla musica in cui a fare da colonna sonora alle serate udinesi ci saranno diversi deejay, tra cui Dj Albertino, deejays From Mars, Cristian Marchi, Daniele Crucil ad alternarsi alla consolle.

Giovedì 12 settembre l’Area Friuli Venezia Giulia, con l’aperitivo musicale, sarà accessibile dalle 17 alle 24, mentre l’area Città e Siti Unesco dalle 17 alle 22, venerdì e sabato rispettivamente dalle 17 alle 24 e dalle 14 alle 22, mentre domenica tutti e due gli spazi saranno aperti dalle 14 alle 20.

Il programma.

Si parte giovedì 12 settembre, con l’inaugurazione dello spazio di piazza Primo Maggio alle 17, dove nello stand di PromoTurismoFVG saranno ospiti prima il dj Pietro Berti, nel tardo pomeriggio, e poi per la serata i deejays From Mars, il duo composto da Luca Ventafunk e Max Aqualuce che dalle 21.30 a mezzanotte farà da sottofondo musicale alla degustazione di vini del territorio, birre e cocktail.

Venerdì 13 settembre nell’area dedicata alla cultura, in compagnia della scrittrice e giornalista Elena Commessatti, si parlerà dalle 14 alle 14.45 del “Far East Film Festival”, da oltre 26 anni il più grande festival di cinema asiatico ospitato a Udine, per poi immergersi nel “Mondo dei fumetti: il PAff!” (dalle 14.45 alle 15.45) e ancora “Palmanova, la stella perfetta”, dalle 15.45 alle 16.45 con la presentazione del progetto “Virtual Lift – L’ascensore virtuale per vedere Palmanova dall’alto”. L’aperitivo, nel tardo pomeriggio, vedrà prima la proposta musicale e i dischi del deejay Andrea Lizzio, mentre dalle 21 la consolle passerà al talento di dj Albertino, pseudonimo di Sabino Alberto di Molfetta nonché fratello di Linus, pronto a far ballare il pubblico fino alle 24.

Anche sabato 14 settembre ci sarà un ricco programma per una delle giornate clou della rassegna. Alle 10.30 negli spazi dell’infopoint di PromoTurismoFVG di piazza Primo Maggio ci sarà il laboratorio gratuito indirizzato ai bambini dagli 8 ai 12 anni “Fumetto e archeologia” con Mirko Furlanetto, un laboratorio di disegno dedicato alla vita nel villaggio palafitticolo di Palù di Livenza utilizzando i materiali de “La saga di Molke”.

L’area Città e Siti Unesco vedrà in apertura del palinsesto l’incontro dedicato ad Aquileia “Benvenuti nelle domus romane di Aquileia. Le novità archeologiche del fondo Cal; le Giornate europee del patrimonio e la rievocazione storica Rimrom-Storia romana transfrontaliera” (28-29 settembre 2024), un’occasione per (ri)scoprire il patrimonio archeologico della località.

Si parlerà poi di Trieste dalle 15.30 alle 16.30 nell’appuntamento “Teatro Verdi: ad ogni stagione la storia rivive”. Dalle 16.30 alle 17 si presenta “Pordenone, candidata a Capitale italiana della Cultura 2027”, per poi ritornare a Trieste, dalle 17.30 alle 18.30, con “Che spettacolo in Friuli Venezia Giulia! da Les Miserables al Cirque du Soleil, dai Wiener Symphoniker a Bob Wilson”. L’aperitivo e la serata proseguiranno con Daniele Crucil e la musica del deejay di richiamo internazionale Cristian Marchi dalle 21.30 alle 24, in cui ritmo e melodia si fondono in un’esperienza d’ascolto unica nel suo genere, con innumerevoli tournée che hanno toccato anche Australia e Korea.

Domenica 15 settembre dalle 14 alle 14.45 in piazza Primo Maggio si parla di Gorizia, in vista dell’imminente appuntamento del 2025, nell’incontro “Il museo del lasciapassare Prepustnica”, cui seguirà, dalle 14.45 alle 15.30, la presentazione “Crali, una vita per il futurismo. Genesi di una mostra”. Ancora un’immersione a Palmanova nel pomeriggio del 15 settembre, dalle 15.30 alle 16.30, con la presentazione del libro “Storia di Palmanova” di Silviano Bertossi.

A seguire lo spettacolo degli sbandieratori e musici di Palmanova, mentre dalle 17.15 alle 18 “Frico a sbreghebalon!” la presentazione del nuovo video di YoupalTubo dedicato al frico con le degustazioni del frico dell’azienda artigianale “Fricuz” di Resiutta e i vini autoctoni friulani della cantina Bulfon di Valeriano, evento organizzato da Arlef-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane in collaborazione con PromoTurismoFVG.

Mercato Io Sono Friuli Venezia Giulia.

I prodotti locali saranno in vetrina da giovedì a domenica in via Vittorio Veneto per promuovere il meglio del Friuli Venezia Giulia. Sono 14 le aziende licenziatarie del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” (Buosi Ettore, Agricola Gianni Carpenedo, CheLumaca!, Laboratorio del Dolce, Figo Moro da Caneva, Azienda Agricola Roselli della Rovere, Pasticceria Mosaico, Vigne del Malina, Latteria di Visinale, Azienda Agricola Corte Tomasin, Azienda Agricola Comuzzi, FiloFlora, Piolo&Max e Distilleria Pagura) che hanno deciso di partecipare anche a questa edizione di Friuli Doc.

In collaborazione con Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, la via udinese si trasformerà in un mercato di eccellenze agroalimentari per proporre tradizione, genuinità e qualità, in cui sarà possibile acquistare i prodotti giovedì dalle 17.30 alle 22, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 22. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un punto informativo per approfondire curiosità e ottenere indicazioni sulle aziende e sulle specialità del territorio.