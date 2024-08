Tentato furto alla Sme di Martignacco.

Ci hanno provato, ma stavolta il colpo non è riuscito: nella notte, infatti, è stato tentato un furto alla Sme di via Spilimbergo a Martignacco. I malviventi hanno cercato di forzare la porta di accesso all’area vendita, ma l’attivazione dell’allarme li ha fatti desistere e fuggire a mani vuote. Stamattina, il direttore del punto vendita ha denunciato il tutto ai carabinieri di Martignacco, che visioneranno anche le telecamere in zona per risalire ai responsabili.