Friuli Doc, è già boom: cosa dobbiamo aspettarci dall’edizione 2022

Verso Friuli Doc edizione 2022.

Friuli Doc edizione 2022 è pronta a ripartire alla grande. Sono già più di 50 le Pro loco che hanno deciso di aderire alla manifestazione in programma dall’8 all’11 settembre: un’edizione che andrà in scena, si spera, senza restrizioni Covid.

Come sempre saranno tantissimi gli appuntamenti per approfondire la conoscenza con i vini, i prodotti e la cucina del territorio, con tanti spettacoli, tanti incontri dedicati alla storia, all’arte, alle tradizioni. Confermata anche la collaborazione con Udine sotto le Stelle, con il conseguente coinvolgimento di locali e bar del centro.

Confermato anche il servizio al tavolo, nato in epoca di precauzioni da pandemia, per evitare assembramenti, ma rivelatosi un vantaggio non da poco per la qualità del servizio.