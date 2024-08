Friuli Doc inizia a prendere forma: ecco i primi allestimenti a Udine

In corso gli allestimenti delle prime strutture di Friuli Doc.

Mancano tre settimane all’inaugurazione ufficiale di Friuli Doc, ma la manifestazione sta già iniziando a prendere forma, con gli allestimenti delle prime strutture nel cuore del centro storico udinese.

L’Amministrazione comunale ha infatti dato mandato di procedere con il montaggio delle prime tensostrutture che ospiteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale. Piazza Venerio è la prima tappa del percorso di avvicinamento alla kermesse. La piazza infatti, che quest’anno rappresenterà una vetrina di straordinarie eccellenze del territorio, ospitando il Sistema San Daniele con i suoi prosciutti conosciuti in tutto il mondo, i vini del Collio, e sarà teatro del grande ritorno del freschissimo e gustosissimo pesce di Marano, ha visto nella mattinata di mercoledì 21 agosto il montaggio della prima tensostruttura di Friuli Doc 2024. A piazza Venerio farà seguito nella giornata di venerdì piazza XX Settembre, e all’inizio della prossima settimana inizieranno i primi allestimenti anche in Largo Ospedale Vecchio, in quest’ultimo caso in aree non interessate dalla viabilità.

Per il resto dell’area che ospiterà la trentesima edizione di Friuli Doc, il montaggio degli stand e delle strutture partirà come di consueto all’inizio della settimana della manifestazione, mentre sul piazzale del Castello si inizierà con qualche giorno di anticipo, il venerdì.

“Quest’anno, per i trent’anni di Friuli Doc, realizzeremo una manifestazione più ampia, con molti più eventi e una mappa più organizzata, che favorisca il pieno godimento della kermesse per i turisti e i visitatori da fuori regione – spiega il vicesindaco e assessore ai grandi eventi Alessandro Venanzi – . “Per questo abbiamo voluto ottimizzare anche l’organizzazione e il cronoprogramma degli allestimenti, prendendoci decisamente d’anticipo”.