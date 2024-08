A Fiume Veneto apre il nuovo percorso immerso nella natura

Il nuovo percorso naturalistico di Fiume Veneto.

A Fiume Veneto È ora accessibile a tutta la cittadinanza il nuovo percorso naturalistico lungo la sponda sinistra del fiume Fiume. “Un’opera che rappresenta un importante collegamento ciclo-pedonale tra il ponte e la zona est del capoluogo, all’altezza di via Sacconi. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di recupero dei ‘paesaggi dell’acqua’ e dei caratteri percettivi ed identitari dei nostri luoghi peculiari, attraverso la rinaturalizzazione e la riconfigurazione delle fasce ripariali degradate – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Fiume Veneto, Roberto Corai. – . “L’obiettivo è di rendere fruibili e connesse queste aree paesaggistiche mediante la mobilità lenta.”

Il nuovo percorso ciclo-pedonale è stato realizzato con materiali naturali, in armonia con l’ambiente circostante, garantendo la permeabilità del terreno. La nuova infrastruttura faciliterà anche l’accesso ai mezzi per la manutenzione delle sponde del fiume. “Aperto al pubblico in questi giorni per favorirne l’utilizzo durante il periodo estivo, il percorso sarà oggetto di ulteriori interventi di completamento dopo la stagione calda,” prosegue l’assessore. “Sono previste la piantumazione di nuovi alberi e siepi, oltre all’installazione di arredo urbano e cartellonistica. Ci sarà anche un’area didattica lungo il percorso, dotata di pannelli informativi che realizzeremo con il coinvolgimento degli alunni delle nostre scuole.”

Arriverà anche l’illuminazione.

L’opera, finanziata con un contributo di 286 mila euro dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, è già predisposta per l’illuminazione notturna, intervento programmato per il 2025. In futuro, si prevedono ulteriori sviluppi nell’area del Mortol, che sarà collegata al nuovo percorso tramite un ponte ciclopedonale. Questo progetto mira a rilanciare un’area di grande interesse, creando un collegamento nord-sud del capoluogo completamente immerso nella natura. L’intera asta del fiume Fiume, che attraversa il centro abitato, acquisirà così un rilevante valore ambientale e sociale.