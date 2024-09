A Friuli Doc si promuovono anche i siti Unesco della nostra regione

Nello stand della Camera di Commercio, la promozione dei siti Unesco del Friuli.

Anche la Camera di Commercio Pordenone-Udine è presente a Friuli Doc, oltre che con il sostegno alla manifestazione pronta ad animare il lungo weekend udinese, anche con uno stand istituzionale che valorizza, in particolare i Siti Unesco della nostra regione.

Come ha spiegato il presidente Giovanni Da Pozzo, “lo stand, collocato all’interno dell’area di Promoturismo Fvg in piazza Primo maggio, sarà dedicato alla promozione di una delle peculiarità della nostra regione, i Siti Unesco: dei 59 italiani, il Fvg ne conta ben cinque – ha ricordato -. Con il progetto Opus Loci targato Cciaa Pn-Ud valorizziamo le loro peculiarità e le possibilità di unire la visita alla città a quella in questi luoghi unici e preziosi, che ospitano eccellenze culturali ma anche imprenditoriali, attraverso gli itinerari sostenibili proposti nell’ambito del progetto”.

Opus loci è un percorso originale ideato dall’ente camerale alcuni anni fa. Mette in rete Aquileia, Palmanova, Cividale, Dolomiti friulane e Palù di Livenza con una rosa di realtà imprenditoriali e produttive di qualità che operano nell’ambito delle località Unesco stesse. Sul sito www.opusloci.it si possono dunque scoprire tanto i siti culturali, storici e ambientali quanto le imprese, e sono proposti (e scaricabili) itinerari da percorrere sia a piedi sia in bici per “toccare” la storia e anche l’economia d’eccellenza dei nostri patrimoni dell’umanità.

Opus Loci è anche diventato un podcast, che è disponibile su Spotify, oltre che in italiano anche in sloveno, tedesco e inglese, cercando il canale della Camera di Commercio Pordenone-Udine o la specifica playlist con il nome di Opus Loci.