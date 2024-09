Friuli Doc, otto campi da gioco nel villaggio sportivo in Piazza Primo Maggio

Friuli Doc, inaugurato il villaggio sportivo in Piazza Primo Maggio

Un’area gremita di bambini e ragazzi ha accolto l’apertura dei campi di Piazza Primo Maggio che si è trasformata in villaggio sportivo, dopo il taglio del nastro del sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dal vicesindaco Alessandro Venanzi, dall’assessora allo Sport Chiara Dazzan e dagli assessori Eleonora Meloni, Andrea Zini, e Stefano Gasparin, oltre che ovviamente, dai rappresentanti delle associazioni sportive protagoniste all’area dedicata allo sport e alla socialità per la più grande manifestazione enogastronomica della regione.

Le associazioni sportive presenti.

Sono intervenuti, in particolare, Alberto Rigotto in rappresentanza di Udinese Calcio, Domenico Bonanni per il Tavagnacco Calcio femminile, Christian Vasciarelli per l’Apu Old Wild West e Apu Women, Luca Diana per il Rugby Udine, e Roberto Bramuzzi per il DLF Volley.

Ancora in ambito pallavolo sono intervenuti Simone Cappelletti per la polisportiva Rizzi Volley, Stefano Narduzzi per l’Aurora Volley ed Eleonora D’Alessandro per la CDA Talmassons, fresca neopromossa in serie A1 di pallavolo femminile. Cambiando campo, sul manto erboso di Piazza Primo Maggio hanno portato i saluti anche Gianluca Bianchi per il Cus Udine Pallamano femminile, Marzia Tavano per la Jolly handball e Alberto Andriola per la Zio Pino Baskin.

Il villaggio sportivo.

Fino a domenica sera saranno proprio le associazioni sportive del territorio, che l’Amministrazione comunale ha invitato a partecipare a questa iniziativa all’insegna dello sport, ad animare con attività, allenamenti, prove aperte e dimostrazioni dedicate a bambine e bambini Piazza Primo Maggio, sulla cui superficie sono stati allestiti ben 8 campi.

“Per festeggiare come si deve i trent’anni di Friuli Doc abbiamo voluto fare qualcosa di decisamente nuovo come un grande villaggio sportivo, preparando un’area apposita. Lo sport c’è sempre stato a Friuli Doc, ma quest’anno c’è una possibilità in più per tutti i più giovani: quella di mettersi in gioco e provare in prima persona i diversi sport in cui la nostra regione eccelle”, ha detto Venanzi in apertura. “Lo sport del resto – ha aggiunto – è uno dei più importanti motori di socialità, festa e condivisione, specie tra i più piccoli e Piazza Primo Maggio è il luogo che meglio si presta a diventare la cornice ideale per ogni attività sportiva nel cuore della città”.

“Vedere Giardin Grande piena di ragazze e ragazzi è meraviglioso ed è quello che ci auguravamo quando abbiamo pensato di creare il villaggio dello Sport”, ha detto l’assessora allo sport Chiara Dazzan. “Questa è un’iniziativa che dà una risposta concreta a una richiesta che il mondo delle associazioni, del volontariato e, ovviamente, dello sport, richiede da tempo, quella di creare momenti di socialità, di condivisione e di aggregazione. Friuli Doc – ha detto allora Dazzan – era l’occasione più naturale per costruire insieme qualcosa che venisse direttamente dal territorio e così abbiamo fatto, dando spazio tanto allo sport femminile quanto a quello maschile”.