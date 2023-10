In tanti questa mattina a Udine hanno affollato nella chiesa Parrocchiale di San Pio X per l’ultimo saluto a Giuseppe Guerrieri, nonno vigili di Udine e storico volontario della protezione civile.

Giuseppe, “Beppino”, faceva parte del gruppo di protezione civile di Udine dalla data della sua fondazione: ha donato il suo tempo alla comunità, con grande generosità, per quasi 30 anni, partecipando anche a diverse missioni fuori regione. Già “nonno vigile” molto noto in città, è ricordato da tutti per la sua cortesia, gentilezza, bontà d’animo, altruismo e generosità. Resta un esempio per tutti.

La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Gruppo comunale di Protezione civile di Udine si stringono ai familiari di Giuseppe Guerrieri, 80 anni, di Udine, mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari e dei colleghi.